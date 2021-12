Lula e Alckmin dizem que diálogo sobre aliança está aberto

O ex-presidente Lula (PT) e o ex-governador Geraldo Alckmin (sem partido, ex-PSDB) fizeram ontem (19) sua primeira aparição conjunta em público em meio a articulações para que o ex-tucano seja vice do petista na disputa para a Presidência nas eleições de 2022. Os dois participaram de um jantar promovido pelo grupo de advogados Prerrogativas, que contou com cerca de 500 convidados no restaurante A Figueira Rubaiyat, em São Paulo.

O evento foi considerado mais um passo rumo à formalização da aliança, que pode ser anunciada no início do ano que vem. Os dois destacaram a gravidade do momento por que passa o país e a necessidade de união das forças progressistas para superar os desafios políticos, econômicos e sociais.

O ex-presidente Lula fez um discurso de cerca de 40 minutos e minimizou o passado de rivalidade com outros grupos políticos.

“Não importa se no passado fomos adversários. Se trocamos algumas botinadas. Se no calor da hora dissemos o que não deveríamos ter dito. O tamanho do desafio que temos pela frente faz de cada um de nós um aliado de primeira hora. É este o verdadeiro motivo pelo qual estamos reunidos aqui nesta noite: a nossa fé na democracia”, disse.

Lula disse que ainda não definiu a candidatura. “Sei da responsabilidade que eu tenho quando disser que sou candidato. E eu sei que o Brasil que vou pegar em 2023 é muito pior que o país que eu peguei em 2003, e eu não quero brincar com o povo brasileiro”, disse.

Ao falar sobre a possibilidade de ter Alckmin como vice, Lula disse que é preciso ter calma e lembrou que a decisão passa também pelas instâncias partidárias.

“Eu tenho que respeitar o Alckmin. Ele deixou o PSDB, ele ainda não tem partido, não sei a qual partido ele vai se filiar. E quem vai dizer se a gente pode se juntar ou não é o partido dele e o meu partido. Então a gente tem que ter paciência”, afirmou.

O ex-governador de São Paulo já recebeu convites de filiação ao PSD, PSB e ao Solidariedade. Ele não indicou para qual partido deve ir, mas disse que o diálogo sobre a aliança com o PT está aberto.

“O processo está começando. Agora é hora de ouvir bastante, conversar bastante. É hora de grandeza política, espírito público e união. Vamos aguardar, um primeiro passo foi dado”, disse Alckmin.

Compareceram ao jantar deste domingo os governadores Paulo Câmara (PSB-PE), Wellington Dias (PT-PI) e Rui Costa (PT-BA); o prefeito do Recife, João Campos (PSB); e presidentes de partidos como Gleisi Hoffmann (PT), Gilberto Kassab (PSB), Paulinho da Força (SD), Carlos Siqueira (PSB) e Baleia Rossi (MDB).

O jantar contou ainda com a secretária de Relações Internacionais da cidade de São Paulo, Marta Suplicy; com os senadores Renan Calheiros (MDB-AL), Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Omar Aziz (PSD-AM) e o com ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia (sem partido-RJ).