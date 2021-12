Prestes a completar dois anos, o filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, Léo, já está aprendendo a andar de bicicleta.

Em um registro fofo feito pela avó paterna, Zaida Huff, nesta segunda-feira (13), é possível ver o menino de divertindo enquanto brincava com a bike.

“Que neném gostoso”, escreveu Zaida, no Instagram. A bicicleta em questão não tem pedais, pois desta forma o bebê consegue conduzir o brinquedo sozinho com os pés.

Assista ao vídeo: