Mãe descobre abuso contra filha de 2 anos e mata suspeito dentro de casa

Um crime brutal chocou a cidade de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã deste domingo (19). Uma mulher, de 30 anos, matou um jovem dentro da própria casa após ele confessar ter abusado da filha dela, de apenas 2 anos. O delegado Bradock informou que a mãe da criança foi encaminhada à delegacia para prestar depoimento.

De acordo com informações da investigação, o abuso aconteceu no momento em que a mãe da menina não estava em casa, no Jardim Paloma. A mulher teria deixado a pequena com o irmão – tio da criança – e quando retornou para residência flagrou um amigo do homem cometendo o crime.

“A mãe foi abalada, deixou sua menininha de 2 anos para que o irmão cuidasse. Mas há uns dois meses atrás o irmão teria recolhido um alienígena, um safado, para morar com eles. Não se sabe nem a origem do cara, não se sabe qual foi a chocadeira que o cara saiu, e esse cara veio abusar da menininha”, contou Bradock.

No primeiro momento, o suspeito, de 25 anos, teria negado o crime, porém, ao ser ameaçado pela mãe da criança ele confessou o abuso. Na sequência a mulher pegou uma faca e desferiu vários golpes contra Adrian Miguel, que não resistiu.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi até a rua Goioerê, onde constatou o óbito.

Membros da Polícia Civil iniciaram as investigações no local e encaminharam a mulher para prestar depoimento na Delegacia de Colombo.