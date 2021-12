Maiara alfineta Fernando em show após polêmica sobre traição

Maiara e Maraisa se apresentaram em Balneário Camboriú, Santa Catarina, na noite deste domingo (26). Durante a apresentação, as duas comentaram a polêmica sobre traição que envolve o sertanejo Fernando, ex-namorado de Maiara. Ao som da música Presepada, que a dupla gravou com Marília Mendonça, Maiara alfinetou o ex.

“Cadê a responsabilidade? Vergonha zero! Né, Marília?”, disse a cantora, aproveitando o trecho da canção que diz: “Cadê sua responsabilidade? No seu lugar eu teria vergonha”.

Em outro momento do show, foi a vez de Maraisa expor o barraco que envolve o ex-casal. “Esta semana está sendo muito emocionante… Lá em casa teve barraco no dia do Natal. Começou o barraco, e eu falei: ‘Agora o Natal começou, o Natal da verdadeira família brasileira'”, ironizou.

Maraisa também contou que Presepada foi a última música dela em parceria com Marília Mendonça. A letra é uma indireta das duas para o relacionamento ioiô e polêmico de Maiara e Fernando.

Assista aos vídeos: