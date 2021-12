Maiara diz que ganhou chifres no Natal: ‘Era tudo o que eu precisava’

Ao que tudo indica, o namoro de Maiara e Fernando Zor chegou mais uma vez ao fim. Nesta sexta-feira (24), a sertaneja compartilhou dois vídeos em que dá a entender que foi traída pelo companheiro. Vale dizer que isso aconteceu após um vídeo de Fernando em que ele dança e conversa com outra mulher circular nas redes sociais.

“Boa noite para você que ganhou dois pares de chifre no Natal”, escreveu Maiara, que faz dupla com Maraisa. “Era tudo o que eu precisava pra encerrar o ano com chave de ouro. Marília Mendonça, eu devia ter te escutado mais. Responsabilidade zero. Nunca é tarde, né gente?”, completou.

“Querido papai Noel, esse ano as coisas não foram fáceis, mas ano que vem dá uma melhorada! Me manda um homem descente que eu tô preparada pra receber!!! É só isso o que eu espero do ano que vem!”, disse em seguida

Maiara e Fernando começaram a namorar em 2018, mas o relacionamento foi marcado por algumas idas e vindas, sendo depois definido como ioiô. O último término aconteceu em setembro deste ano, mas dois meses depois os dois foram vistos juntos de novo aos beijos em alguns eventos.

Procurada, a assessoria de imprensa de Maiara confirmou o término do namoro. “Abalada ao descobrir a traição, Maiara confirma o fim do relacionamento e prefere não dar mais detalhes sobre o assunto”, disse.