“Maior volume de investimentos da história que o Estado repassa para Primavera”, destaca prefeito

O governador Mauro Mendes assinou nesta quinta-feira (09.12) convênios com a Prefeitura de Primavera do Leste para a realização de obras em diversas áreas, além de um Termo de Cooperação Técnica para a elaboração de projetos aeroportuários e a implantação do Programa Qualifica Mais Mato Grosso no Município.

De acordo com o prefeito Leonardo Bortolin, este é o maior volume de investimentos já realizado pelo Governo de Mato Grosso na cidade. Ao todo, são repassados R$ 60,4 milhões em recursos para a educação, infraestrutura, assistência social e cultura de Primavera do Leste.

“Hoje estamos presenciando um anúncio recorde de investimentos que o Estado repassa para Primavera do Leste. Investimentos que vão contemplar todas as áreas, desde a educação, infraestrutura, na cultura, as parcerias com a Prefeitura através dos convênios. Então, eu queria agradecer todos os encaminhamentos, ao governador, os secretários e que Deus continue abençoando essa gestão”, frisou Leonardo Bortolin.

Através dos convênios assinados, o governador Mauro Mendes autorizou a Secretaria de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) a elaborar o projeto de ampliação da pista do Aeroporto de Primavera do Leste, além da recuperação da pista existente, construção e reforma do alambrado operacional e patrimonial e aquisição de equipamentos de apoio e navegação aérea.

Ainda por meio da Sinfra, serão repassados R$ 51,4 milhões, sendo R$ 48,9 milhões para a pavimentação de 66,8 quilômetros da rodovia MT-448; e R$ 2,5 milhões para a construção de uma ponte de 31 metros sobre o Rio Sapé – por esta obra, o Governo do Estado irá pagar R$ 1,25 milhão, através do Programa Agroestradas, e o restante do recurso é contrapartida da Prefeitura.

“Eu estou muito otimista com o futuro do nosso Estado. Mato Grosso é hoje o maior produtor brasileiro, isso todo mundo sabe. Mas o que é mais importante é a perspectiva de crescer ainda mais nos próximos anos. A terra de chão tá virando asfalto e até o ano que vem, se Deus quiser, vamos chegar a 2 mil quilômetros de rodovias pavimentadas nesses quatro anos. Sem falar nas parcerias com os municípios para inúmeras obras de infraestrutura”, disse o governador Mauro Mendes, durante a assinatura dos convênios.

Conforme compromisso firmado, o governador autorizou ainda a implantação do Programa Qualifica Mais Mato Grosso, com oferta de 250 vagas em diversos cursos para a população.

Por meio da Secretaria de Estado de Educação, serão investidos também: R$ 872 mil para a construção de uma quadra poliesportiva na Escola Estadual Padre Onesto Costa; R$ 883 mil para a construção de quadra no CEJA Getúlio Dornelles Vargas; R$ 909 mil para a construção de quadra na Escola Estadual Profª Alda Gawlinski Scopel; R$ 905 mil a construção de quadra na Escola Estadual Campo Vila União; e R$ 949 mil para a construção de quadra Escola Estadual Paulo Freire.

O Governo do Estado irá destinar, ainda, R$ 6,2 milhões para a construção de uma nova escola com 16 salas de aula e uma quadra poliesportiva com vestiário no Bairro Jardim Luciana.

“Depois de superar tantos momentos difíceis, hoje o Governo consegue ajudar e fazer sua parte naquilo que é sua responsabilidade. É um programa gigantesco de investimentos, não de dinheiro do Governo, mas de dinheiro do cidadão”, completou o governador.

Na Cultura, o Governo do Estado firmou convênio no valor de R$ 400 mil para o financiamento do Natal em Primavera do Leste; R$ 200 mil para o financiamento do novo Teatro Municipal – e R$ 150 mil, de emenda parlamentar, para aquisição de poltronas; além de R$ 200 mil para a realização do XV Festival Velha Joana.

O deputado estadual Allan Kardec, que integra a comitiva do governador no Município e ocupou a Secretaria de Cultura no início da gestão, destacou o trabalho realizado pelo governador Mauro Mendes, de reequilíbrio das finanças públicas, para que o Estado pudesse realizar tantas obras como agora.

“Eu tive a oportunidade de estar na sua gestão em 2019, quando encontramos um Governo sem crédito com fornecedores e sem crédito com os servidores públicos. A Secretaria que eu ocupava devia até para o limpador de piscina da Arena Pantanal. Mas antes ainda de encerrar aquele ano nós já tínhamos um norte. Então, eu pude observar de perto esse Governo realmente realizar a mudança, fazer a virada de chave. Tenho certeza que esses convênios que foram assinados aqui hoje serão executados da melhor forma possível e serão revertidos em qualidade de vida para a população de Primavera do Leste”, finalizou Allan Kardec.

Integram ainda a comitiva o deputado federal Neri Geller; o presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi; os secretários da Casa Civil, Mauro Carvalho, de Comunicação, Laice Souza, de Infraestrutura, Marcelo Oliveira, de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, de Ciência, Tecnologia e Inovação, Nilton Borgato, de Cultura, Esporte e Lazer, Alberto Machado, de Educação Alan Porto, e o secretário-chefe de gabinete do governador, Jordan Espíndola.

Investimento de R$ 2,3 bilhões

Ainda em Primavera do Leste, o governador Mauro Mendes participou do lançamento das obras de construção da nova usina FS Energia no Município. Esta será a terceira usina de etanol de milho da empresa no Estado, que vai se somar às unidades em Sorriso e Lucas do Rio Verde.

Pelo empreendimento, a FS Energia deverá investir inicialmente R$ 2,3 bilhões na construção da planta. Mato Grosso é hoje o maior produtor de etanol de milho do País.

“É um investimento que vai impactar toda essa região e o Governo de Mato Grosso fica muito feliz, porque eles são um exemplo de empresa que traz tecnologia, coopera para o crescimento do Estado e entra numa cadeia importante que é a transformação, a agregação de valor a produtos primários do nosso agronegócio.”, avaliou Mauro Mendes.

A nova usina terá capacidade de produzir 585 milhões de litros de etanol por ano. A previsão é que a obra seja concluída em 2023. A empresa estima a criação de cerca de 8 mil empregos indiretos durante as fases de obras e 500 empregos diretos e indiretos durante o funcionamento da usina.