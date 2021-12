Mais de 500 agentes de saúde de Rondonópolis e outros três municípios são diplomados em curso técnico

Gratidão é a palavra que define as cerimônias de formatura de mais 503 alunos do curso profissional Técnico em Agente Comunitário de Saúde (TACS) com ênfase em Endemias de Mato Grosso, realizadas nos dias 26, 27, 28 e 30 de novembro, nas cidades polos de Barra do Garças, Campo Verde, Rondonópolis e Tangará da Serra, respectivamente.

As solenidades contemplam ao todo, 1.099 alunos e terminam em Cuiabá, no dia 14 de dezembro, em solenidade realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), idealizadora do projeto.

No início das cerimônias, que são transmitidas ao vivo pelo canal do curso TACS-MT no YouTube, alguns alunos representam os colegas em falas pontuais sobre a participação na qualificação e agradecem a oportunidade.

“Agradeço ao TACS pelo maravilhoso curso que tem nos ajudado muito no desenvolvimento do nosso trabalho, no dia a dia com cada família que nós visitamos. Obrigada a todos os envolvidos no curso, estou muito agradecida de estar realizando esse curso com vocês”, contou a agente comunitária de saúde do Distrito de Brianorte, em Nova Maringá, Thayza Mara.

Outra agente, Judite Martins, de Várzea Grande, agradeceu à Assembleia Legislativa. “Sou grata à Assembleia Legislativa pela oportunidade, porque esse curso é um celeiro de informações que me fornece mais segurança para lidar com as famílias na minha função”, citou.

Para o prefeito de Rondonópolis, José Carlos Junqueira de Araújo, o Zé Carlos do Pátio, o curso promove o investimento necessário na saúde preventiva, formando os profissionais que estão em contato direto com a comunidade.

“Estamos formando pessoas, qualificando profissionais, dando cidadania, melhorando a qualidade dos nossos profissionais. Estamos subindo de patamar, toda a região sul ganha com essa formatura, Alto Araguaia, Alto Garças, Pedra Preta, Juscimeira, Poxoréu, São Pedro da Cipá, Jaciara, Guiratinga, Tesouro e Rondonópolis, pois estamos melhorando a qualidade da saúde pública”, discursou o prefeito, que ainda parabenizou o deputado Max Russi, presidente da ALMT e idealizador do curso gratuito.

“Parabenizo a Assembleia Legislativa e levo essa mensagem ao deputado Max Russi, que junto com o Governo do Estado e essa parceria com os municípios, estamos fazendo essa qualificação profissional. Parabéns, e continuem se qualificando, porque quem ganha não são só vocês, é o povo de Mato Grosso”, reiterou o prefeito.

A formatura em Rondonópolis aconteceu no dia 28 de novembro e diplomou 261 alunos do curso. Além do prefeito Zé Carlos do Pátio, participaram da solenidade o chefe de gabinete do deputado Max Russi, Ademir Gaspar, o secretário municipal de Saúde, Alfredo Vinicius Amoroso, o relator da Câmara Setorial Temática dos Agentes (CST), Carlos Eduardo dos Santos, o prefeito de São José do Povo, Evanildo Vilela da Silva, Fabiana Rocha, representando a prefeitura de Guiratinga, o vereador Cido Silva, representando a Câmara Municipal de Rondonópolis, além de representantes do curso TACS-MT.