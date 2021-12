Mais dois condenados se entregam em presídios do Sul

Mauro Hoffmann, um dos sócios da boate Kiss, e Luciano Bonilha, produtor de shows da banda Gurizada Fandangueira, se apresentaram em unidades prisionais na manhã desta quarta-feira (15). Hoffman compareceu em Tijucas, em Santa Catarina, e Luciano, em São Lourenço do Sul, no interior do Rio Grande do Sul.

Elissandro Spohr, conhecido como Kiko, e Marcelo de Jesus dos Santos se entregaram na noite desta terça-feira (14), após o ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux derrubar a decisão que concedeu habeas corpus aos quatro réus ao fim do julgamento, na sexta-feira (10), e impediu a prisão deles.

Os quatro réus foram condenados por homicídio simples com dolo eventual. Determinadas pelo magistrado Orlando Faccini Neto, as penas são de 22 anos e seis meses para Elissandro Sporh, de 19 anos e seis meses para Mauro Hoffmann e de 18 anos para os integrantes da banda Luciano Bonilha e Marcelo de Jesus dos Santos.

O vocalista da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo dos Santos, foi o primeiro dos quatro a se entregar. Segundo a advogada Tatiana Borsa, que fez a defesa dele no Tribunal do Júri, Marcelo se apresentou no presídio de São Vicente do Sul, no interior do estado. “Nós continuaremos buscando a justiça”, afirmou ela.

Aconselhado pelo advogado Jader Marques, o réu Elissandro Spohr, o principal sócio da boate à época da tragédia que deixou 242 mortos em 2013, também se apresentou em um presído, em Porto Alegre. Em vídeo publicado nas redes sociais, o empresário afirmou que chegou ao julgamento “já condenado”.

“Recebi uma ligação do Jader [Marques] que vou ter que me apresentar hoje. Entrei nesse jugamento já julgado. Há quase nove anos eu tento me explicar, e esse julgameto está sendo estranho porque parece que, quando tá ruim, ficou bom. Vi uma corrente de pessoas me apoiando”, disse. “Vou me apresentar. Quero pedir que Deus ilumine a vida das famílias, que elas consigam ter algum tipo de conforto agora. Se falou em carta… Eu não mandei uma carta porque eu não consegui. Vou lá resolver o que tenho que resolver para ficar um pouco em paz, estou cansado.”