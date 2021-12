Marildes avalia primeiro ano de mandato e destaca luta por direitos

A vereadora Marildes Ferreira (PSB) apresentou um balanço de seu primeiro ano de mandato na Câmara Municipal de Rondonópolis, marcado principalmente pela atuação nos setores de saúde, educação, promoção social e infraestrutura. Ela disse que procurou agir para fazer valer os direitos do cidadão.

“Foquei em buscar soluções para melhorar a vida da população e dar principalmente dignidade ao cidadão”, disse a vereadora.

A vereadora é presidente da Comissão Legislativa de Saúde, setor em que se destacou neste ano. Ela, por exemplo, buscou junto ao Governo do Estado a viabilização das novas UTIs Covid, para ampliar o atendimento no Hospital Regional de Rondonópolis. Na época, a unidade de saúde tinha os leitos prontos, mas não estavam sendo utilizados.

Em uma ação da vereadora, junto com demais parlamentares, resultou no funcionamento e também no atendimento da população nestes Leitos. “Eram 20 leitos de UTIs que não podiam ficar de forma alguma, naquele momento, fechado”, comentou.

A parlamentar também foi responsável direta para a instalação da cidade da central de vacinação, que funcionou em anexo à secretaria de Saúde, e garantiu a vacinação de milhares de pessoas na cidade. Foi dela a indicação encaminhada ao presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi, que resultou na instalação da Central de Vacinação na cidade.

DIREITOS

A vereadora teve ainda diversas indicações atendidas pelo Poder Público e buscou alternativas para problemas complexos na cidade como a questão dos moradores de rua. Marildes apresentou cobrou providências à Secretaria de Promoção Social e participou da audiência pública em que foi criada a frente parlamentar para debater a questão.

A parlamentar também teve o projeto que determina a sinalização com o disk 100, em locais públicos e privados com grande circulação de crianças e adolescentes. O disk 100 é o principal canal de denúncia de crimes e abusos contra crianças e adolescentes e a inciativa visa orientar a população sobre como colaborar para coibir esse tipo de crime.

Além de ser eleita para presidir o Conselho Municipal do idoso, a vereadora também marcou presença em todas as lutas dos servidores públicos. A mais recente é a reivindicação do saldo do Fundeb para remunerar trabalhadores da Educação Básica. “É um direito, os profissionais da educação precisam de valorização “.

A vereadora também destacou as ações para garantir os direitos das pessoas com deficiência visual. Marildes lutou pela vacina prioritária e ainda trabalhou para que mães trabalhadoras deficientes visual terem direito à creche em período integral. ”Se é difícil para nós imagina para elas que não enxergam, onde deixar seus filhos para trabalhar?”

Ela ainda atuou como interlocutora dos pacientes de hemodiálise da Pronefron, junto ao secretário de saúde para que fossem resolvidos os atendimentos e pagamentos.

(com informações da Assessoria)