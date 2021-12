Mark Zuckerberg compra terreno de R$ 96 milhões em ilha do Havaí

Será que Mark Zuckerberg, CEO da Meta, está pretendendo se tornar o “rei do Havaí”? Desde que se instalou no arquipélago norte-americano em 2014, o bilionário tem anexado novas propriedades à sua fazenda Ko’olau. O jornal local Star-Advertiser noticiou no domingo (26) que o casal Zuckerberg acaba de adquirir mais 45 hectares na região, o equivalente a 54 campos de futebol.

Com a nova aquisição, Mark e sua esposa, Priscilla Chan, são donos de um latifúndio com mais de 600 hectares na costa norte de Kauai, a chamada “Ilha Jardim” por causa de sua floresta tropical. De acordo com a publicação, a propriedade agora anexada custou ao criador do Facebook US$ 17 milhões (cerca de R$ 96 milhões).

A reportagem também explica que o terreno adquirido por Zuckerberg inclui uma centenária represa de uma plantação de açúcar em Ka Loko, que se rompeu em 2006, matando sete pessoas. O local até hoje não foi reparado e é considerado uma zona de alto risco. No entanto, os novos proprietários estão cientes da situação e pretendem cumprir os requisitos legais em torno do reservatório, afirmou o porta-voz do bilionário, Ben LaBolt, ao Business Insider.

Zuckerberg, Chan e suas duas filhas, Maxima e August, moram em Palo Alto, na Califórnia, mas, durante a pandemia, têm passado a maior parte do tempo em sua casa no Havaí. Inicialmente, a propriedade onde fica a sede da fazenda possuía 304 hectares, mas em março deste ano, Mark comprou mais 240 hectares por US$ 53 milhões, cerca de R$ 300 milhões.

A presença do casal na ilha tem levantado algumas polêmicas com os vizinhos. Depois que Zuckerberg decidiu construir um muro de dois metros em torno de sua propriedade para reduzir os ruídos do trânsito, os naturais da ilha falam em uma “nova monarquia” e reclamam de desrespeito à história de Kauai.