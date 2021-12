Mateus, da dupla com Jorge, é diagnosticado com Covid-19

Mateus, da dupla com Jorge, foi diagnosticado com Covid-19, no último dia 19. Segundo comunicado divulgado pela equipe da dupla, neste sábado (25), o cantor está cumprindo isolamento em casa. Quanto a Jorge, o resultado do exame foi “inconclusivo”, por isso ele permanece em observação.

“Comunicamos que a dupla Jorge e Mateus, por meio de exames, foi diagnosticada com diferentes quadros virais. Jorge, com análise final de exame como ‘inconclusivo’, permaneceu em observação e afastamento. Mateus, que manifestou sintomas leves no dia 19 de dezembro, mantém o isolamento em sua casa desde a positivação do resultado de Covid-19”, diz a nota.

Diante disso, o show da dupla que estava marcado para o dia 27 de dezembro, em Florianópolis, foi remarcado para o dia 5 de janeiro. Já a apresentação que aconteceria no dia 28 de dezembro, em São Miguel do Gostoso, foi cancelada e está sem nova data definida.

A equipe aproveitou ainda para reforçar a importância da vacinação. “Ressaltamos a importância das vacinas contra as doenças virais. Esperamos que tudo e todos fiquem bem.”

Veja o comunicado: