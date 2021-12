Mato Grosso reduz focos de calor nos três biomas mato-grossenses; Pantanal foi mais de 80%

Os investimentos do Governo de Mato Grosso no valor de R$ 73 milhões foram determinantes para a realização de diversas ações de combate aos incêndios, durante o período de estiagem no Estado em 2021. O resultado foi a redução dos focos de calor em todos os três biomas mato-grossenses: Pantanal 82,44%, Cerrado 52,07% e Amazônia 42,25%, conforme dados do Instituto Nacional e Pesquisas Espaciais (INPE).

Conforme os dados comparativos da plataforma, que consta no relatório do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso (CBMMT), de 1º de julho a 30 de outubro de 2020, que corresponde ao período proibitivo de uso do fogo, foram contabilizados 11.998 focos de calor no Pantanal, enquanto que em 2021, no mesmo período, foram 2.105, o que corresponde redução de 82,44%. O Cerrado, em 2020, teve 11.208 focos de calor e em 2021, foram 5.372, equivalente a queda de 52%,07. Na Amazônia, foram registrados 15.221 focos em 2020, enquanto que no mesmo período de 2021 foram apenas 8.790, uma baixa de 42,25%.

Segundo o comandante-geral do CBMMT, coronel Alessandro Borges, o alcance desses resultados foi possível porque diversos órgãos estaduais foram estruturados para realização de um conjunto de trabalho em diveras frentes na força-tarefa de combate ao fogo.

“O Governo do Estado investiu firmemente para estruturar seus órgãos de proteção ambiental, que não se restringem ao Corpo de Bombeiros. Temos ainda a Sema (Secretaria de Estado de Meio Ambiente) e a Polícia Militar, com seu Batalhão Ambiental. Devemos destacar que municípios e Governo Federal também foram importantes neste processo. Todo esse conjunto de ações e o trabalho executado pelos militares resultou neste percentual de redução dos focos”, disse o comandante.

O Estado realizou aquisição de 60 viaturas; 40 carros foram enviados pela Secretaria de Meio Ambiente (Sema), além de outras 10 obtidas por meio de parcerias com as Prefeituras e outras 10 da própria corporação do CBMMT. Também foram entregues equipamentos: abafadores de chamas, kits completos de uniformes, mangueiras, motobombas flutuantes, motosserras, óculos de proteção, roçadeiras, sopradores costais, entre outros.

Além disso, a Secretaria Adjunta de Defesa e Proteção Civil realizou toda logística para aquisição de aeronaves modelo Air tractor AT-502B, com capacidade para transportar 1.800 litros d’água que realizou 87,7 horas de voo para apagar incêndios em locais inacessíveis pela terra.

Outra importante medida, foram as tratativas de parceria com as prefeituras, que resultaram na abertura de dois Pelotões Independentes do CBM dentro do Pantanal.

Em Poconé, o Governo de Mato Grosso inaugurou o 1° Pelotão Independente Bombeiro Militar. O investimento foi de R$ 2,6 milhões na unidade estratégica, que entrou em atividade em fevereiro deste ano, no monitoramento, prevenção e rápida resposta no combate aos incêndios florestais.

Em junho, 2° Pelotão Independente foi inaugurado na cidade de Santo Antônio de Leverger estruturado para auxiliar no combate aos incêndios florestais na região, além de possibilitar atendimentos das diversas ocorrências na zona urbana, rural e demais localidades. O pelotão também vai atender a cidade de Barão de Melgaço.

Para responsabilizar os infratores pelos danos ao meio ambiente pelo uso durante o período proibitivo, equipes do CBMMT iniciou, em 02 de fevereiro deste ano, os ciclos de fiscalização para constatar áreas destruídas que foram identificadas através do monitoramento via satélite, na sala de situação do Batalhão de Emergências Ambientais (BEA). Em outubro de 2021, o trabalho foi intensificado com lançamento da Abafa Amazônia e Abafa Araguaia, teve 46.209,68 hectares áreas fiscalizadas, com aplicação de multas estimada em R$ 85.749.615,50.

Para o ano 2021, os trabalhos de planejamento já foram iniciados e uma avaliação do conjunto de ações vem sendo realizado para fazer os ajustes necessários para ser implementado no planejamento técnico da corporação.