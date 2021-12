Maurílio tem quadro estabilizado após dificuldade para respirar

Maurílio, que faz dupla com Luiza, apresentou dificuldade respiratória durante a madrugada desta segunda-feira (27). O cantor sertanejo está intubado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do IOG (Instituto Ortopédico de Goiânia). De acordo com o último boletim médico, o quadro de saúde foi estabilizado pela equipe da unidade hospitalar.

“Paciente Maurílio Delmont Ribeiro, 28 anos, segue intubado, sob ventilação mecânica, sedado, em uso de bloqueador neuromuscular, em hemodiálise contínua”, informou a nota oficial, que ressaltou ainda que o artista é acompanhado por um time de especialistas. “Ele apresentou na noite de hoje broncoespasmo, com reversão do quadro após medidas, feita a troca de antibiótico”, completou.

A internação

Maurílio está internado desde a madrugada da última quarta-feira (15), após sentir fortes dores no peito e falta de ar durante a gravação de um DVD com a dupla Zé Felipe e Miguel. O sertanejo desmaiou assim que deixou o palco e teve uma parada cardíaca a caminho do hospital Jardim América, em Goiânia.

Após dar entrada na unidade hospitalar, ele teve outras paradas cardíacas, que totalizam três até o momento. De acordo com o médico Wandervam Azevedo, o artista foi diagnosticado com tromboembolia pulmonar e havia sentido dores na perna três dias antes do mal súbito.

Maurílio também teve diagnóstico de lesão renal e foi submetido a tratamento de hemodiálise. Além disso, foram evidenciados edema cerebral e inflamação nos exames neurológicos do artista. Entretanto, os testes mostraram que ele possui atividade cerebral.

O sertanejo vem apresentando melhora clínica e foi transferido do hospital Jardim América para o IOG.