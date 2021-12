MDB de Rondonópolis abre as portas para presidente da Coder

O presidente da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis, Argemiro Ferreira, pode estar de malas prontas para ingressar no MDB. A filiação dele vem sendo articulada pelo vereador Adonias Fernandes e faz parte dos preparativos do partido para a eleição do ano que vem.

Argemiro era originalmente do PSDB e está atualmente sem partido. Ele atuou nas quatro últimas gestões da Prefeitura de Rondonópolis. Foi secretário dos ex-prefeitos Ananias Filho (PL) e Percival Muniz (PDT) e, antes de assumir a Coder, ocupou outras funções nesta e na gestão anterior do prefeito José Carlos do Pátio (SD).

Adonias disse que o diálogo com Argemiro está adiantado e que está realizando também conversas com outras lideranças no município. “Estamos discutindo um projeto maior, visando o fortalecimento do partido para as eleições de 2022”, informou.

Os novos reforços do MDB deverão ser apresentados no ano que vem numa reunião ampliada do diretório municipal, com a participação de ex-vereadores, dos deputados estaduais Thiago Silva e Janaína Riva e também do deputado federal Carlos Bezerra.