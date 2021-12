Medeiros destaca atuação de Bolsonaro em defesa da agricultura

O deputado federal José Medeiros (PODE), membro da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), participou, nesta segunda-feira (06), no Palácio do Planalto, da entrega do primeiro Prêmio Moacir Micheletto ao presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). O prêmio é um reconhecimento dos serviços prestados pelo presidente ao setor produtor de alimentos. “A homenagem é o reconhecimento e um agradecimento à atuação do presidente, que não vem medindo esforços para defender e promover o agronegócio brasileiro”, frisa Medeiros.

O parlamentar, que é vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara Federal, destaca o fato do governo Bolsonaro reconhecer a importância de Mato Grosso para a economia brasileira e mundial. “É o primeiro governo que realmente trabalha para impulsionar a agricultura e incentivar o pequeno, médio e grande produtor. Além disso, Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, estão empenhados em resolver um dos nossos principais problemas, que é a infraestrutura. São investimentos pesados para melhorar as nossas estradas e viabilizar outros modais, como as ferrovias. Mato Grosso será contemplado com duas ferrovias, a FICO e a Ferrogrão. É uma política pública para desenvolver economicamente e socialmente o nosso país”, comemora José Medeiros.

A presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara Federal, deputada Aline Sleutjes (PSL-PR), lembra da importância do agro em tempos de pandemia e ressalta o comprometimento do presidente da República com o setor produtor de alimentos. “Não à toa, mesmo com a pandemia, seguimos sendo o motor da economia brasileira. Alimentamos o Brasil e o mundo”, disse a deputada.

Marcel Henrique Micheletto, filho do ex-deputado Moacir Micheletto, que dá nome ao prêmio, agradeceu à FPA pela homenagem do troféu e também pela escolha de Jair Bolsonaro como estreante na conquista. “Toda minha família está muito orgulhosa pelo meu saudoso pai e por saber que o primeiro homenageado foi o presidente da República. Parabéns à bancada e obrigado em nome de meu pai”.

Além de Medeiros e Aline Sleutjes, participaram da entrega do prêmio a ministra da Agricultura Tereza Cristina, e o presidente da FPA, deputado federal Sérgio Souza (MDB-PR).

Moacir Micheletto

Moacir Micheletto (1942-2012) foi um político paranaense, engenheiro agrônomo e extensionista agrícola da Emater. Ele foi responsável pela nova estrutura da Frente Parlamentar da Agropecuária, durante mandato como presidente da bancada. Atuante nas pautas da agropecuária, Micheletto contribuiu para a construção do novo Código Florestal Brasileiro, um dos mais rigorosos do mundo.