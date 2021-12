Menino levado por correnteza em açude é salvo por moradores

Um vídeo gravado por habitantes de Barra do Mendes (BA) mostra um jovem socorrido após ser levado pela correnteza do açude do município.

Pelas imagens, que segundo moradores foram gravadas nesta segunda-feira (27), é possível ver o garoto quase caindo no sangradouro do açude, na nascente do rio Jacaré, e dois homens que estavam no local puxam seus braços e o salvam. Enquanto isso, dezenas de pessoas acompanham a cena a distância.

Segundo Guilherme Matos, que vive na cidade, embora o menino tenha sido socorrido, o problema se tornou ainda mais grave na madrugada desta quarta-feira (29), quando a grade do açude se rompeu e foi levada pela água, como mostra outro vídeo registrado pelos moradores.

Matos comenta que, por se tratar de uma nascente e por chover pouco na região, o fato costuma ser celebrado pela população local.

“Quando tem cheia, ali ‘sangra’. E como chove pouco, a galera fica muito feliz. Mas a grade rompeu, e a água começa a trazer prejuízo à cidade, porque é perigoso. Se não houvesse a barra ali, o garoto tinha morrido”, relata.

A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para obter mais informações sobre o estado de saúde do rapaz, e aguarda retorno da corporação. A prefeitura também foi contatada, mas ainda não respondeu.