Militantes vão discutir desfiliação em massa do PTB em Rondonópolis

O presidente do diretório municipal do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) em Rondonópolis, Valdemir Castilho, o Biliu, disse hoje (06) que reunirá a militância para discutir as mudanças determinadas pela direção nacional e a nova configuração do partido no estado e no município. Ele não descarta a possibilidade de uma desfiliação em massa.

“Entendo que a política é dinâmica. Nos períodos pré-eleitorais, ainda mais de eleições gerais, as decisões costumam vir de cima para baixo. A gente entende, só não vamos compactuar com aquilo que não concordarmos”, avisou.

Biliu disse que ainda não teve uma comunicação oficial, mas confirmou que a direção regional do partido deve ser entregue ao ex-deputado federal Victorio Galli, atualmente filiado ao Patriotas.

No município a principal novidade será a filiação do empresário Cláudio Ferreira, o Cláudio Paisagista, que disputou a eleição do ano passado pelo partido Democracia Cristã (DC). Ele já teria anunciado que exigirá a saída do PTB da base de apoio ao prefeito José Carlos do Pátio (SD) – que recentemente anunciou apoio à candidatura do ex-presidente Lula. Biliu disse que a maioria dos atuais militantes discorda dessa orientação.

“Nosso grupo participou das eleições passadas e não vai se ajustar a esse novo posicionamento. Contribuímos com a vitória do prefeito e temos a obrigação de ajudar a governar”, declarou. “Vamos reunir a militância e, se for o caso, fazer uma desfiliação em massa”.

O dirigente do partido evitou fazer críticas aos futuros novos membros da legenda. “O Cláudio (Ferreira) foi candidato, é oposição e é natural que tenha uma visão diferente”, afirmou.

Ele disse também que o vereador Beto do Amendoim, único representante do partido na Câmara, deverá acompanhar o grupo caso fique decidida a desfiliação em massa.

“O Beto tem uma linha parecida com a nossa. Vamos só ver a parte legal”, afirmou lembrando que há uma vinculação do mandado parlamentar com o partido.

Biliiu disse que a reunião com a militância será realizada amanhã, em local e horário a serem definidos.