Ministério da Saúde distribui mais 4,1 milhões de doses de vacinas Covid-19

Mais 4,1 milhões de doses de vacinas Covid-19 vão chegar a estados nos próximos dias. As vacinas da Pfizer, da Astrazeneca e da Janssen estão sendo distribuídas pelo Ministério da Saúde para reforçar a maior campanha de vacinação da história do Brasil.

A distribuição realizada pelo Ministério da Saúde iniciou no dia 17 de dezembro e deve ser concluída em 4 de janeiro. A remessa é destinada à segunda dose da Astrazeneca, à dose única ou de reforço da Janssen e também para a dose de reforço a ser aplicada com a Pfizer.

Os detalhes dessa distribuição e o quantitativo por estado estão nos informes 72 e 73 de distribuição de vacinas Covid-19.

A distribuição das vacinas segue critérios para garantir a igualdade na vacinação dos brasileiros em todas as Unidades da Federação. Com essa metodologia, o Ministério da Saúde distribui as doses para os estados e o Distrito Federal por faixa etária decrescente, levando em consideração a população acima de 18 anos que ainda não foi vacinada.

Com a medida, o objetivo da Pasta é tornar a campanha de vacinação equânime em todo o país. O ministério trabalha para que a distribuição de vacinas seja feita em tempo recorde, seguindo todas as etapas de controle de qualidade e segurança das doses.

Pátria vacinada

O país chegou a 80% das pessoas maiores de 40 anos com as duas doses da vacina contra a Covid-19 no braço. O percentual representa 83,3 milhões de pessoas nessa faixa etária. A parcela da população-alvo a partir de 60 anos é a que apresenta a melhor cobertura vacinal: 97,2% entre 60 e 64 anos estão com as duas doses da vacina.