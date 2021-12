Ministério da Saúde informa que mais dois casos da variante ômicron foi descoberta no país

O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira que dois casos da variante Ômicron do coronavírus foram confirmados no Distrito Federal, elevando para cinco o número de casos identificados da nova cepa no país.

Os casos novos são de passageiros que vieram recentemente da África do Sul, em voo que passou pela Etiópia e pousou em Garulhos (SP). Os dois tiveram resultados positivos para a Covid após chegarem a Brasília, e desde então estão em isolamento, de acordo com o governo do DF.

Os outros três casos confirmados da variante no Brasil estão em São Paulo, também de passageiros que retornaram recentemente da África. Segundo o ministério, os cinco pacientes estão com sintomas leves da Covid-19 ou assintomáticos.

A Ômicron tem gerado temores em todo o mundo de que a grade quantidade mutações que tem na proteína spike do coronavírus, usada pelo vírus para infectar as células, possa significar que a variante escape da imunidade induzida por vacinas.

Alguns fabricantes de imunizantes, no entanto, afirmam que, embora seja possível que as vacinas existentes sejam menos eficazes contra a Ômicron, é provável que os imunizantes protejam os infectados pela nova variante contra quadros graves da Covid-19.

Especialistas sul-africanos afirmaram, até o momento, que os casos da Covid-19 provocados pela Ômicron foram amenos. Cientistas no geral alertam, ao mesmo tempo, que há muitas incertezas em torno da nova variante e são necessários estudos para responder questões como a eficácia da vacina.