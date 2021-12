Modernização do trânsito terá investimento de mais de R$ 15 milhões

A Prefeitura de Rondonópolis espera resolver ainda em janeiro o problema da sincronização dos semáforos em quase toda região central e promete realizar em 2022 o maior programa de modernização do sistema nos últimos anos. O investimento total passa de R$ 17 milhões e prevê a substituição dos 65 semáforos instalados no quadrilátero central e a ampliação desse tipo de sinalização nos bairros do município.

Em entrevista exclusiva ao portal Agora MT, o secretário municipal de Transporte e Trânsito, Lindomar Alves, disse que a questão mais urgente é a recuperação dos controladores de semáforos – danificados principalmente após o início do período de chuvas.

“Das 23 controladoras de semáforos, 14 estavam danificadas e já foram enviadas para recuperação. Elas devem ser reinstalada agora em janeiro, o que já vai melhorar bastante a situação”, afirmou.

O secretário também informou que o município contratou uma empresa (Inovation Tecnologias e Soluções) para cuidar da manutenção dos equipamentos nos próximos seis meses. O investimento de R$ 200 mil deve garantir a recuperação rápida em caso de novos danos e também a padronização gradativa das controladoras.

“Hoje as controladoras utilizam dois sistemas distintos, que não se comunicam. A nossa intenção é unificar, mantendo como padrão o sistema mais moderno”, adiantou.

MUDANÇAS

Paralelo ao esforço de recuperação dos antigos equipamentos, a Setrat encaminhou a documentação para o edital de licitação visando a modernização de todo o sistema.

O objetivo é mudar os 65 semáforos da região central, com a instalação de pórticos galvanizados resistentes a intempéries, câmeras OCR (interligáveis à segurança pública), sincronização ‘inteligente’ e no break com capacidade para sustentar os semáforos por até duas horas sem energia.

A licitação será por registro de preços e prevê um investimento entre R$ 15 e R$ 17 milhões de reais. Parte do recurso já foi assegurado através de um financiamento com a Caixa Econômico Federal e o restante será bancado pela Prefeitura.

“Até o final do ano vamos trocar todos os semáforos do quadrilátero central, compreendido entre as avenida Dom Wunibaldo e Frei Servácio, e entre a Dom Pedro II e Fernando Correia da Costa”, garante Lindomar Alves.

O secretário disse ainda que, na medida em que ocorrer a substituição, os semáforos hoje instalados no quadrilátero central serão levados para outras regiões da cidade.

“Vamos atender o Conjunto São José, o Monte Líbano e outros bairros com grande fluxo de veículos. Temos um levantamento completo e acreditamos que estes investimentos vão garantir melhor fluidez e maior segurança ao trânsito de Rondonópolis em 2022”, prevê Lindomar Alves.