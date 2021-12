Motociclista fica ferido após batida em cruzamento no Cidade Salmen

Um motociclista ficou ferido após uma colisão envolvendo um carro Fiesta e uma moto Titan, no cruzamento da avenida Presidente Médici com a rua Rio Grande do Sul, bairro Cidade Salmen, na manhã desta quinta-feira (9), em Rondonópolis (MT).

Conforme informações de testemunhas, a motorista do carro descia pela rua Rio Grande do Sul e quando entrou na avenida ocorreu a colisão com a moto. A motorista disse que não viu o motociclista e por isso entrou na avenida.

O homem teve uma possível fratura exposta na perna, foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital.