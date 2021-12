Um motociclista de 30 anos ficou ferido após bater a moto em um carro na manhã desta sexta-feira (24), na rua Curió, bairro Parque Universitário, em Rondonópolis (MT).

Conforme informações colhidas no local do acidente, o motociclista invadiu a preferencial, bateu no carro e na carretinha. O homem teve várias escoriações pelo corpo.

A equipe do SAMU foi acionada e encaminhou a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).