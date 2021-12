Motociclista fica ferido após perder o controle e moto parar em ribanceira

Um motociclista ficou ferido após perder o controle, neste domingo (19), na MT-270 a 10Km da entrada do Assentamento Galileia, sentindo Guiratinga/Rondonópolis.

O motociclista estava em uma moto Titan 160 vermelha na MT- 270 e um companheiro no mesmo trajeto um pouco a frente em outra motocicleta.

A vítima perdeu o controle e com a queda foi parar em uma ribanceira, a viatura avançada do Samu foi acionada e ao chegar no local, o motociclista estava com sangramento no nariz e teve um corte na parte de trás da cabeça, ele aparentava estar confuso e desorientado, recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para o Hospital Regional.

Conforme conhecidos da vítima, ele vinha do assentamento Banco da Terra com destino a Rondonópolis.