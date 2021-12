Um motociclista de 28 anos ficou ferido após se envolver em um acidente na tarde desta sexta-feira (24) no bairro Cidade Alta, em Rondonópolis. Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado a Unidade de Saúde.

O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Guararapes com a rua Januária. Segundo informações, o motociclista avançou a via preferencial e acabou batendo na lateral de um veículo Uno.

O Samu foi acionado. A vítima teve um corte no rosto.