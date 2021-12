Motociclista tem afundamento de crânio e precisa ser entubado após acidente

Um grave acidente foi registrado no início da tarde desta segunda-feira (13) no centro de Rondonópolis-MT. A colisão, envolvendo um carro e uma motocicleta, deixou duas pessoas feridas, sendo que uma delas precisou ser entubada no local e a outra é uma gestante de 6 meses.

O acidente aconteceu no cruzamento entre a avenida Tiradentes com a rua 15 de Novembro. Segundo informações apuradas no local, a condutora do veículo Chevrolet Cobalt seguia na rua quando foi surpreendida pelo motociclista que invadiu a preferencial e provocou o acidente.

Com o impacto da colisão, o motociclista, 48 anos, foi arremessado contra algumas estacas de madeiras que tem na esquina. Devido aos graves ferimentos, entre eles um afundamento de crânio, a vítima precisou ser entubada no local pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada ao Hospital Regional de Rondonópolis.

Duas ambulâncias do Samu foram necessárias no atendimento das vítimas. A motorista do carro, grávida de 6 meses, foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas).