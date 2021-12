Um homem aparentando ter de 25 a 30 anos, ficou ferido após colidir em um tronco de árvore na noite desta terça-feira (07), no assentamento Maria Amélia as Margens da Rodovia do Peixe, em Rondonópolis-MT.

Conforme as primeiras informações, o motociclista estava sentindo centro, quando bateu em um tronco que estava a beira da rua e com o impacto da batida a vítima caiu a cerca de 8 metros do local.

O Samu esteve presente, socorreu a vítima e a encaminhou para o Hospital Regional.