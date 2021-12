Motorista perde controle, sai da pista, cai em córrego e acaba morto

Um grave acidente foi registrado na madrugada deste sábado (25) sob a ponte do córrego Berigue, na MT-458, próximo ao Assentamento São Francisco, 25 km de Rondonópolis sentido MT-270. O motorista estava sozinho no carro e acabou caindo no córrego.

A vítima foi identificada como Geraldo Dionísio Pereira Filho, 40 anos. Segundo informações, ele estava em uma confraternização na região e resolveu ir embora durante a madrugada. A mulher e a filha dele que estavam no local resolveram ficar.

As informações preliminares apontam que ele teria perdido o controle do carro, caído da ponte e morrido. Guarnições do Corpo de Bombeiros e do Samude Rondonópolis foram acionadas e já encontraram a vítima morta, fora do veículo.

A Polícia Civil também esteve no local e irá investigar o fato.