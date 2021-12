Motorista tenta fazer ultrapassagem e carro é atingido por carreta

Um carro Gol vermelho foi atingido por uma carreta no momento em que o motorista do carro de passeio fazia uma ultrapassagem na manhã desta sexta-feira (3), na BR-070, perímetro urbano, em Barra do Garças (MT).

Conforme informações, o motorista do carro Gol foi fazer uma ultrapassagem e foi atingido por uma carreta que seguia atrás. O veículo foi arrastado pela carreta.

O trânsito ficou interditado por um período. Equipes da Polícia Militar (PM) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local registrando a ocorrência.

Ninguém ficou ferido.