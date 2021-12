Mototaxista que foi baleado dentro de casa morre no Hospital Regional

A vítima identificada como João Avelino Sobrinho, de 51 anos, que foi alvo de tentativa de homicídio na data desta quinta-feira (09), no bairro Parque Universitário não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Regional de Rondonópolis-MT, concretizando o homicídio.

O caso aconteceu por volta das 11h, quando a vítima aguardava o almoço ficar pronto e em determinado momento, começou a discutir com o enteado sobre a quantidade de carne que cada um comeria.

A discussão aumentou e João pegou um facão com a tentativa de ir para cima do enteado que saiu da residência e voltou com um revólver em mãos e atirou contra a vítima e em seguida fugiu do local por rumo ignorado.