MT propõe criação de Rede de Escola de Formação Nacional durante 120º Consad

O Secretário de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, Basílio Bezerra, e outros 22 gestores firmaram, durante reunião do 120º Fórum Nacional de Secretários de Estado de Administração do Consad, um Termo de Cooperação Técnica que cria a Rede de Escolas de Formação dos Estados voltada à qualificação profissional de servidores públicos estaduais de todo Brasil.

A parceria proposta por Mato Grosso visa o desenvolvimento de competências profissionais, relacionadas com o aperfeiçoamento do potencial do ser humano e a capacitação dos servidores públicos do Executivo de cada Estado e segmentos estratégicos da sociedade, tornando-os capazes de se inserir na sociedade, dentro de suas novas exigências e seus novos paradigmas.

“Nossa ideia é criar uma plataforma de cursos comuns para que todas as escolas de formação do país usem e compartilhem, principalmente aqueles na modalidade de Ensino à Distância, além do compartilhamento de tecnologia e conteúdo. Uma espécie de Escola de Governo Nacional, envolvendo todos os estados e o Distrito Federal”, declarou o titular da Seplag, que participou do evento na semana passada, em Maceió – Alagoas.

O objetivo é o desenvolvimento institucional e da gestão pública, mediante a implementação de ações conjuntas ou de apoio mútuo e de atividades complementares de interesses comuns, a fim de propiciar a correta e moderada aplicação dos recursos públicos, embasados na transparência, legalidade, economicidade, moralidade e probidade.

Cada estado articulará em âmbito estadual, interestadual e nacional a viabilização da parceria, cederá mecanismo de divulgação com vistas a difundir boas práticas na administração pública disponibilizando instrumentos de comunicação corporativos, promoverá atividades conjuntas de educação corporativa na modalidade presencial ou a distância, por meio de cessão, elaboração ou adaptação de cursos, bem como a realização de ações de apoio à sua execução.

Entre as obrigações das instituições envolvidas estão a articulação interinstitucional para viabilização de ações conjuntas, cessão de mecanismo de divulgação com vistas a difundir boas práticas na administração pública por meio de disponibilização de instrumentos de comunicação corporativos, como links institucionais nos respectivos portais dos órgãos.

Segundo o superintendente da Escola de Governo do Estado, Josué Ribeiro, a ideia é que esta rede facilite o funcionamento dos cursos de formação para os servidores e que um estado possa suprir a necessidade que o outro tem. “Trabalharemos de forma integrada, disponibilizando vagas uns para os outros para que consigamos atingir áreas que separadas eram mais difíceis de serem atendidas”, finalizou.

Sobre o Consad

O Conselho Nacional de Secretários de Estado (Consad) reúne representantes de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. O colegiado promove encontros periódicos, visando a troca de experiências e a busca de soluções para o aperfeiçoamento da gestão pública no Brasil.

A proposta da entidade, em todas as suas frentes de trabalho, tem sido pensar modelos de gestão pública com foco em resultados e voltados para o bom atendimento ao cidadão. Um colegiado que se fortaleceu ao longo dos anos, pautado por um ambiente de trabalho plural, multipartidário, e por isso mesmo propício ao debate e ao desenvolvimento da administração pública estadual, mantendo espaços permanentes de troca de experiências e de discussão sobre boas práticas de gestão.