Mulher invade preferencial com moto e provoca acidente em cruzamento

Três pessoas ficaram feridas após uma colisão envolvendo duas motos na manhã deste sábado (11), no cruzamento das ruas Carajás com Simião Arraya, no Centro, em Barra do Garças (MT).

De acordo com informações de testemunhas, a condutora da moto Honda não respeitou a sinalização, invadiu a preferencial e em alta velocidade bateu na moto Biz que tinha um casal.

Ainda conforme informações, a mulher que provocou o acidente estava com uma lata de bebida alcoólica na mão e em visível estado de embriagues. Ela resistiu ao atendimento da equipe de resgate, mas foi contida.

As três pessoas que se envolveram no acidente foram socorridas e encaminhadas a uma Unidade Hospitalar.