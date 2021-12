Mulher invade preferencial e motociclista sofre fratura exposta e é entubada no local

Um acidente entre uma moto e um carro deixou uma mulher gravemente ferida que precisou ser entubada no local, nesta sexta-feira (10), no centro de Rondonópolis-MT.

Conforme as primeiras informações, o acidente aconteceu por volta das 17h, quando a motociclista transitava pela avenida Tiradentes e uma motorista invadiu o sinal vermelho no cruzamento com Dom Pedro II, ocasionando o gravíssimo acidente.

A motociclista ficou gravemente ferida com fraturas expostas na perna esquerda, traumatismo craniano e ela precisou ser entubada ainda no local antes de ser encaminhada para o Hospital Regional.

A motorista do veículo permaneceu no local.