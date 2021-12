Município normaliza atendimentos no PA infantil, mas pede cautela

Depois de registrar uma explosão na demanda e enfrentar o caos causado pelo surto de gripe, a Secretaria de Saúde de Rondonópolis conseguiu normalizar hoje (29) a situação na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e também no Pronto Atendimento Infantil (PAzinho). A situação foi controlada após o reforço das equipes e várias mudanças na forma de atuação definidas ontem, mas a situação ainda inspira cautela.

“Foram dois dias terríveis, mas conseguimos controlar e zeramos os pacientes. Fizemos um esforço gigantesco para encontrar profissionais extras que conseguissem atender o aumento de pacientes, que chegou a 500% só no PAzinho”, disse o secretário Vinicius Amoroso.

Conforme o secretário, também está sob controle a situação no Hospital de Referência, outra unidade que registrou aumento recorde da demanda nesta semana.

Mesmo com a contratação de mais profissionais e investimentos para melhorar a capacidade no pronto atendimento (adulto e infantil) e no Hospital de Referência, a Secretaria de Saúde reforça a orientação para que a população recorra as unidades de saúde mais próximas em caso de sintomas gripais, como febre, calafrios, tosse, dor de garganta ou de cabeça, coriza ou alterações no olfato e paladar.

“Todos os PSFs, Centros de Saúde, Policlínicas e unidades de terceiro turno estão preparados para prestar os atendimentos às pessoas que tiverem esses sintomas. Se houver necessidade o paciente será encaminhado para internação”, explicou Vinicius.

O município também determinou que os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias percorram as residências para orientar a população sobre os sintomas e formas de prevenção, em especial a vacina e o uso de máscara.