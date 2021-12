Municípios podem usar Fundeb para pagar abonos e reajustes salariais

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) aprovou por unanimidade hoje (14) o relatório do conselheiro Valter Albano que autoriza estado e municípios a concederem reajustes ou criarem abonos salariais à serem pagos com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

A decisão foi tomada durante análise de consulta feita pela Câmara Municipal de Guaratã do Norte e afasta as dúvidas sobre a legalidade, principal obstáculo apontado pelos municípios para a concessão de abonos reivindicada por servidores da Educação.

Valter Albano disse que analisou o caso conjuntamente com a equipe técnica do TCE e também do Ministério Público de Contas. Ele ponderou que apesar da Lei Complementar Federal 173/2020 proibir a criação de despesas, deve prevalecer neste caso a supremacia constitucional.

Conforme o conselheiro, a Emenda Constitucional 108/2020 ampliou de 60% para 70% o percentual dos recursos do Fundeb que devem ser aplicados na valorização dos profissionais da educação e esse limite deve ser respeitado mesmo que para isso “seja necessário conceder reajuste, revisão de remuneração, conceder ou majorar abono salarial, 14º salário, progressão ou promoção funcional ou alterar estrutura de carreira que implique em aumento de despesas no período de vigência da lei complementar”.

As medidas visando a remuneração dos servidores da educação básica deverão ser precedidas de autorização legislativa específica dispondo sobre valor, forma de pagamento e critério de partilha, sempre respeitando os outros limites previstos no ordenamento jurídico.

O relator também ressaltou que os municípios que não conseguirem utilizar os recursos conforme disposto na Emenda Constitucional 108/2020 deverão fazer a justificativa na prestação de contas anual, comprovando que houve medidas para evitar tal situação.

Neste caso ele recomenda que o TCE-MT faça o julgamento levando em conta os princípios da “supremacia do interesse público, razoabilidade e proporcionalidade considerando as dificuldades reais do gestor”.