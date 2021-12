Murilo Huff fala sobre aniversário do filho sem Marília

Murilo Huff usou o Twitter, na madrugada desta sexta-feira (17), para falar sobre o aniversário de 2 anos do filho, Léo, fruto de seu relacionamento com Marília Mendonça, sem a presença da rainha da sofrência – que morreu no dia 5 de novembro em um acidente aéreo, em Caratinga, Minas Gerais.

“Hoje foi um dos dias mais especiais da minha vida! A primeira festinha de aniversário do Léo, já que no ano passado não deu pra fazer pela pandemia… Faltou a mamãe, mas ela estava lá dentro dos nossos corações”, escreveu Murilo.

No Instagram, o sertanejo compartilhou alguns cliques da festa do pequeno ao lado dos avós paternos e da mãe, do padrasto e do irmão de Marília. “Que possamos comemorar essa data por muitos e muitos anos juntos”, disse.