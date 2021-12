Músicos da equipe de Zé Felipe são diagnosticados com Covid e H3N2

Três músicos da equipe do cantor Zé Felipe foram diagnosticados com Covid-19 e outros três estão com a gripe H3N2. A informação foi confirmada pelo escritório do sertanejo por meio de comunicado oficial, nesta quarta-feira (29), nas redes sociais.

“O artista, recém-diagnosticado com pneumonia viral, apresentou melhora significativa. Além do quadro do cantor, infelizmente seis integrantes da equipe tiveram de ser afastados, três testaram positivo para Covid-19 e outros três para gripe H3N2”, diz a nota.

Zé Felipe passou mal no último domingo (26) e realizou uma bateria de exames para identificar o problema de saúde. O cantor, filho de Leonardo, explicou aos fãs, na segunda-feira (27), que foi diagnosticada uma pneumonia viral.

“Galera, estou passando aqui para avisar vocês. Ontem, quando comecei a passar mal, a gente fez testes e exames e estou com pneumonia viral. Agora, é me cuidar aqui e tomar os remédios”, contou Zé Felipe.