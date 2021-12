Na UTI, Maurílio segue em estado grave e passará por novos exames

O sertanejo Maurílio vai passar por novos exames, nesta quinta-feira (16), para a realização de ajustes no tratamento. De acordo com novo boletim médico, o artista permanece em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Jardim América, em Goiânia, Goiás.

“Maurílio Delmont Ribeiro segue internado na UTI da unidade, em estado grave. Segue aos cuidados de uma equipe multidisciplinar com diversos especialistas. Por se tratar de um quadro dinâmico, serão realizados novos exames ao longo do dia para ajuste do planejamento terapêutico”, diz o comunicado.

Maurílio foi internado na madrugada de quarta-feira (15), no Hospital Jardim América, após passar mal durante a gravação de um DVD da dupla Zé Felipe e Miguel. Segundo a equipe médica, ele teria relatado dores fortes no peito e dificuldade para respirar enquanto se apresentava e passado mal logo depois que deixou o palco.

De acordo com informações obtidas pelo Fala Brasil, da Record TV, com a equipe médica do cantor, o artista teria sentido dores na perna três dias antes do mal súbito. O quadro pode ter sido um sintoma da tromboembolia pulmonar e a causa das três paradas cardíacas.