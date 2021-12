Nasa cria ferramenta online para qualquer um monitorar asteroides

A Nasa, agência espacial americana, lançou uma página na internet na qualquer pessoas pode ver os diversos asteroides e cometas do Sistema Solar, bem como suas órbitas e localizações exatas no espaço.

A partir da ferramenta, é possível acompanhar quase em tempo real as novas descobertas realizadas pelos astronômos, uma vez que ela é atualizada duas vezes ao dia com dados mais recentes do JPL (Jet Propulsion Laboratory).

Alguns dos milhares de cometas e asteroides encontrados anualmente são considerados objetos próximos à Terra, em termos astronômicos (NEOS, na sigla em inglês) — mas, como a Nasa já ressaltou por diversas vezes, não há motivo para preocupação.

Um dos recursos permite que o usuário rastreie os próximos cinco asteroides que passarão próximos à Terra, disponibilizando informações como: tamanho estimados, distância a partir da qual eles passarão pelo nosso planeta e uma contagem regressiva ao vivo para a chegada. O objetivo é afastar o pânico do público sobre as manchetes que destacavam o perigo dessas aproximações.

“Estávamos ansiosos para incluir esse recurso, já que as aproximações um asteroide costumam gerar muito interesse”, afirmou um produtor técnico da equipe de Desenvolvimento e Aplicações de Tecnologia de Visualização do JPL, Jason Craig.

“As manchetes muitas vezes descrevem essas aproximações como ‘perigosamente’ próximas, mas os internautas verão, usando os olhos, o quão distante a maioria desses encontros realmente são”, completou.

O último impacto significativo de um asteroide contra a Terra ocorreu em 15 de fevereiro de 2013, quando o objeto, de 17 metros de largura, explodiu no ar acima da cidade de Chelyabinsk, na Rússia. Embora o ocorrido não tenha resultado em nenhuma vítima fatal, a onda de choque da explosão estilhaçou janelas em seis diferentes cidades russas e fez com que 1.500 pessoas precisassem de cuidados médicos.

Além de asteroides e cometas, o internauta pode visualizar também muitas missões da Nasa enviadas ao espaço para tentar mudar à órbita desses objetos, como a DART (Double Astroid Redirect Test). Ela foi lançada recentemente em direção ao sistema de asteroide binário Didymos, localizado a cerca de 11 milhões de quilômetros do nosso planeta.