Nenzão é convocado para posse na Câmara de Rondonópolis

Depois de um suspense inicial, a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rondonópolis concordou em dar posse ao segundo suplente de vereador do PP, o líder comunitário Idelvamar Menezes – o ‘Nenzão’.

Ontem (06) ele recebeu a convocação oficial para apresentar a documentação necessária para assumir temporariamente a vaga do vereador Ozeas Reis (PP). O titular pediu afastamento por 121 dias.

Na convocação, a Mesa Diretora informa que acolheu a declaração de impossibilidade apresentada pelo primeiro suplente da legenda. O ex-vereador Alcimar Borges alegou motivos de saúde, abrindo caminho para que o segundo suplente fosse chamado.

Nenzão não perdeu tempo. No mesmo dia levou a papelada e a expectativa é de que seja empossado nesta terça-feira. Se der certo, estreará na sessão ordinária desta semana.

Conhecido pelos discursos e debates em reuniões públicas e nas redes sociais, Nenzão vai realizar um sonho antigo. E promete aproveitar bem a oportunidade.

Ele é aliado do prefeito José Carlos do Pátio e, junto à defesa da administração, também quer usar o período como vereador para fortalecer as bandeiras do movimento comunitário na Câmara.