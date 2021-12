No aniversário da cidade, pioneiros relatam suas trajetórias

Rondonópolis está “em festa” e nesta sexta-feira (10) comemora 68 anos de emancipação política e administrativa do município e a data é propícia para conhecer a trajetória de alguns pioneiros que acompanharam a evolução e crescimento da cidade.

Antônio Gonçalves da Costa, 66 anos, muito conhecido na cidade como Toninho Gonçalves, chegou com seus pais e seis irmãos na cidade de Rondon em 1959.

Toninho relata que nasceu no estado do Ceará, seus pais em busca de melhorias de vida mudaram para Goiás, ali ficaram por cerca de um ano e por perceberem que não era o que procurava mudaram-se para Rondonópolis-MT. Na época, ainda criança com cinco anos de idade, o pioneiro chegou na região da Vila Operária e desde então nunca mais saiu do município.

“Não existiam casas, era mato em todo lugar, na década de 70, contemplei o início da feira, que era realizada na atual praça do bairro e as barraquinhas eram todas de madeira”, relembra Toninho.

O Pioneiro que cresceu na cidade, criou os seus filhos nessa terra produtiva e viu a evolução de cada bairro, com alegria nos olhos, declara não querer mais sair da cidade de Rondon.

Já Zenóbio Pedraça, 82 anos, nasceu em Cáceres-MT no ano de 1939, serviu o exército na cidade e em 1953 mudou para Rondonópolis.

Atualmente, Zenóbio é o vice-presidente da Associação de Pioneiros de Rondonópolis, que foi criada em 15/08/1993. Ele veio para o município, em buscas de novas oportunidades no ramo de construção civil.

Ele relembra que assim que chegou na cidade de Rondonópolis, tudo era muito difícil, não havia muitas casas e na década de 70, a saúde era extremamente precária, porém, ele se alegra ao contar que presenciou o crescimento do município e afirma que desde de muito tempo atrás, “a cidade já tinha uma riqueza natural, pois nela surgiu a mineração de diamante, circunstância que fez Rondonópolis ser povoada por tantos imigrantes”, diz Zenóbio.

O vice- presidente da associação tem muitas histórias para contar e algumas delas, estão registradas em livros, que ele guarda até hoje com muito zelo, nele há registros dos primeiros prefeitos da cidade e governantes do estado, além, de uma grande quantidade de fotografias de balsas na região central do correio velho.

Zenóbio destaca que mesmo com mais 80 anos, ele faz questão de sempre exercer seu direito de cidadão e comparecer às urnas para votar.

Antônio Pereira Cabral, 78 anos, nasceu em Natal-RN em 1943, com 10 anos em 1953 foi a primeira vez que veio no município de Rondonópolis com, um tio que trabalhava em serviço braçal.

Cabral é aposentado e faz parte da diretoria da Associação de Pioneiros de Rondonópolis.

Ele relata que na cidade não havia nada, certo dia ele se ausentou do município para acompanhar seu tio em um trabalho e ao retornarem para Rondonópolis ele relata que ficou encantado ao ver a construção da Igreja Católica Matriz.

“Eu me lembro até hoje, nunca tinha visto uma construção tão bela, com aqueles telhados longos, eu fiquei encantado e naquele momento ainda criança, eu escolhi Rondonópolis para viver”, declara Cabral.

Em 1975, ele se mudou para o bairro Monte Líbano, onde vive até hoje, mas na época, não tinha energia e as poucas e distantes casas eram todas construídas de tábuas.

Com alegria no olhar, ele relembra que conheceu o primeiro prefeito da cidade, Daniel Martins de Moura e partir desse momento, contemplou o início do crescimento de um município que a cada dia evolui.