Noiva de MC Gui apaga fotos com o funkeiro das redes sociais

Beatriz Michelle, noiva de MC Gui, excluiu de seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira (16), todas as fotos ao lado do funkeiro.

A bailarina já tinha deixado claro que não gostou de ver o envolvimento do artista com Aline Mineiro em A Fazenda 13, mas ainda não havia confirmado o fim do noivado. “Só digo uma coisa, só não resolvi minha vida, por respeito a família que amo aqui fora”, escreveu ela no Twitter há algumas semanas.

Apesar da atitude de Bia, MC Gui disse que ainda não teve oportunidade de conversar com a amada e não sabe definir como está sua relação. O artista ainda mantém todas as fotos com ela em seu perfil, inclusive do dia que a pediu em casamento, poucos dias antes de entrar no confinamento.