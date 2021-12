O atual capitão Felipe Melo não permanecerá no Palmeiras em 2022

O clube fez valer a sua decisão por acreditar ser impossível prever como o volante, que tem 38 anos e meio, estará aos 40 anos e meio, quando acabaria um hipotético contrato.

A nova presidente Leila Pereira seguiu a recomendação de Anderson Barros, que foi mantido como executivo de futebol no clube. Barros defendia a dispensa desde o início do ano. Ele abraçou a tese do presidente Mauricio Galiotte: era necessária a saída para dar espaço a Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino.

A final da Libertadores acabou sendo uma prova definitiva para Barros de que Felipe Melo não era indispensável. Danilo atuou no seu lugar, contra o Flamengo, e foi muito bem.

Abel Ferreira queria seguir com o jogador, mas entendia que a última palavra é sempre do clube. Principalmente envolvendo tempo de contrato, dinheiro. O jogador recebe R$ 800 mil mensais.

Felipe Melo queria ficar no Palmeiras. Isso era público. Mas algo de que ele não abria mão era um contrato de dois anos, de acordo com conselheiros ligados a Galiotte e Anderson Barros. O que tornou a situação insustentável.

E foi decidida sua saída.

O jogador tem a proposta do Internacional: dois anos e salários de R$ 800 mil. O Fluminense, o Santos e o Cruzeiro têm interesse no jogador.

Ele chegou ao Palmeiras em 2017. Fez 225 jogos e marcou 13 gols.

Com o volante, o clube venceu o Brasileiro de 2018; o Paulistão, a Libertadores e a Copa do Brasil de 2020, além da Libertadores de 2021.

Abel Ferreira queria a permanência de Felipe Melo. Mas a última palavra foi do clube. Adeus CESAR GRECO/PALMEIRAS

Esse foi o adeus público ao jogador, que o Palmeiras publicou hoje.

“Felipe, quando você chegou, em janeiro de 2017, você disse que tinha o objetivo de ser ídolo do Palmeiras e conquistar títulos importantes. Cinco anos depois, olhando em retrospectiva, você levantou o Brasileiro de 2018, o Paulista de 2020, a Copa do Brasil de 2020 e as duas Libertadores de 2020 e 2021. Que missão cumprida!

“Por falar em Libertadores, você se lembra do quanto te instigava, do quanto te arrepiava ouvir das arquibancadas de que a Taça Libertadores é obsessão? Pois então. Você trouxe essa alegria à torcida, que canta e vibra duas vezes. A mesma torcida que, desde o começo, te abraçou e cantou a plenos pulmões: “O bagulho é doido, Felipe Melo pitbull cachorro louco”.

“Na primeira conquista, você precisou se esforçar e suar ainda mais para voltar a tempo de estar à disposição no Maracanã. Só você e sua família carregarão para sempre o valor do épico gol do Breno Lopes nos acréscimos. Em 2021, um caminho árduo. São Paulo favorito? Atlético-MG favorito? Flamengo? Você contagiou a todos e mostrou que, sim, era possível. E foi. Deus capacitou!

“Em cinco anos houve também momentos difíceis, temporadas sem títulos, mas sempre com intensidade, como é ser Palmeiras e como é ser Felipe Melo. Realmente a sua escolha foi a melhor possível quando você decidiu voltar ao Brasil para dar sequência à sua vencedora carreira na Europa. Afinal, um verdadeiro campeão reconhece o outro.

“Decisões difíceis na hora certa definem o peso do personagem na história. Sua saída não marca o fim de sua trajetória no Palmeiras, mas o início da eternização. Você ascende ao patamar mais elevado que o futebol proporciona, marcado para sempre nas paredes do clube e na memória do torcedor. Felipe, você fez história no Maior Campeão do Brasil e agora tricampeão da América.”

A direção do Palmeiras sabe que ele era dono da maior personalidade no elenco.

Mas não teve o menor constrangimento em virar as costas ao seu capitão.

Situação que pode ter sido um grande erro.

Luiz Adriano e Jailson também devem sair.