Odílio Balbinotti anuncia desistência de pré-candidatura ao governo de MT

O empresário Odílio Balbinotti Filho desistiu de participar das eleições do ano que vem. Ele havia apresentado seu nome como uma alternativa da ‘direita conservadora’ na disputa pelo governo do estado de Mato Grosso. A desistência foi confirmada em uma nota onde alega questões pessoais.

Odílio chegou a visitar algumas cidades do estado para divulgar sua pré-candidatura. Ele esperava contar com o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL), que não chegou a gravar declarações estimulando a candidatura.

Ao informar sua desistência, o empresário agradeceu as manifestações que recebeu ‘de forma espontânea’ e reafirmou ‘apoio incondicional ao presidente Jair Bolsonaro e á todas as candidaturas com mesmo alinhamento de propósitos’.

Odílio é casado com a também empresária Tânia Balbinotti, uma das fundadoras do movimento ‘SOS Santa Casa’. O pai dele, Odílio Balbinotti, foi prefeito no sul do País e deputado federal por várias legislaturas – por partidos como o PDT, PSDB, PR e PMDB

Veja abaixo a íntegra da nota divulgada por Odílio Balbinotti Filho.

Caros, agradeço imensamente o apoio dos diversos segmentos da sociedade, que aderiram de forma espontânea a nossa pré candidatura ao Governo do Estado.

Infelizmente devido à questões pessoais, que só se materializaram após meu nome ter sido considerado, comunico que nesse momento retiro nossa pré candidatura.

Afirmo que continuo comprometido com as mudanças necessárias no nosso Estado e também meu apoio incondicional ao presidente Bolsonaro e à todas as candidaturas com mesmo alinhamento de propósitos e que acreditam numa nova forma de fazer política.

Um grande abraço!

Odilio Balbinotti Filho