Ônibus que caiu em ribanceira transportava 37 pessoas a mais

O ônibus que caiu em uma ribanceira na madrugada desta quarta-feira (29), na BR-262, em João Monlevade, a 110 km de Belo Horizonte, estava com a licença de viagem inadequada, segundo a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).

Isso porque haviam 10 nomes na lista de passageiros, no entanto o ônibus transportava 47 pessoas no total. Ainda de acordo com a agência, o veículo estava habilitado para realizar o transporte fretado.

Com o acidente, duas pessoas morreram e 34 ficaram feridas. O ônibus saiu de Belo Horizonte às 21h15 com destino a Guarapari (ES) e caiu em uma ribanceira de cerca de 30 metros nas proximidades de um riacho que passa pela região. O motorista do veículo teria dito à polícia que sofreu um mal súbito.

As vítimas do acidente foram encaminhadas para um albergue em João Monlevade, onde algumas delas receberam atendimento médico.

Os corpos do operador de guindaste de Contagem, na Grande BH, Francisco de Assis Pereira de Araújo, de 50 anos, e da pensionista de Betim, também na região metropolitana, Maria da Piedade da Silva, de 61 anos, foram submetidos ao exame de necrópsia, que apontou a causa da morte como traumatismo craniano, segundo a Polícia Civil.