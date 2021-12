Operação ‘Boas Festas’ garante segurança para população em Rondonópolis

A Operação fim de ano, ‘Boas Festas Brasil’ foi lançada na manhã desta segunda-feira (20) em Rondonópolis e em todo Estado de Mato Grosso (MT). A ação tem como objetivo reforçar o policiamento na cidade durante o final do ano durante o período de Natal e do Ano Novo e segue até começo de Janeiro de 2022.

O foco do reforço garante a prevenção de delitos e redução dos índices criminais, aumento da segurança e bem-estar da população. As operações preventivas ocorrem em razão do aumento do fluxo de pessoas pelas áreas comercias e pagamento do 13º salário.

“Hoje a Polícia Militar juntamente com outras forças de segurança lança a operação final de ano. Ela tem um diferencial que é um momento em que todas as cidades têm uma movimentação econômica muito maior, então isso também atrai os criminosos e nós precisamos reforçar o policiamento. São pessoas que estão transitando em viagem, podem estar circulando dentro do nosso município isso também faz com que atrai pessoas

que buscam cometer crimes” explica Coronel Wilker.

Foram empregados na região sul cerca de 630 policiais e mais de 50 viaturas para garantir a segurança de todos.

“Em Rondonópolis nós teremos uma mudança no regime de escalas dos policiais militares, onde o pessoal do administrativo vai compor as viaturas também para que no período natalino a gente reforce a região comercial do município, não só a central, mas todos os bairros onde têm a região comercial no intuito de reduzir essa prática criminal que aumenta no fim de ano, os pequenos furtos e também apoiar as prefeituras que vão realizar o evento do réveillon. Com o advento da volta dos eventos algumas prefeituras resolveram realizar essas festas e o 5° batalhão e a Força Tática também apoiará essas festas. Nós orientamos a população principalmente para não deixar bolsas a mostra, celulares no bolso de trás da calça, porque isso sim faz com que os ladrões tenham o princípio da oportunidade e cometa esses pequenos furtos principalmente na área central aqui de Rondonópolis” conclui o Tenente Coronel Candido.