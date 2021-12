Operação encerra com mais de 500 m³ de madeira nativa apreendidas

A operação ‘Madeira Nativa’, fase Tría, encerrou neste sábado (11). A operação foi deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA).

Com a duração de uma semana a operação visava coibir o transporte ilegal de madeira nativa que transita pelas rodovias do sul do Estado de Mato Grosso. Os números da operação destacam o empenho conjunto do Governo Federal e do Governo do Estado de Mato Grosso no combate ao desmatamento ilegal da região centro-oeste e norte do país, que inclui a região Amazônica.

Foram abordados cerca de 359 veículos de carga, transportando um total de mais de 11 mil m³ de madeira nativa. Desse montante foram apreendidos 542 m³ de madeira nativa com irregularidades.

Os 20 caminhões irregulares foram encaminhados a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e passarão também pela fiscalização da Polícia Militar Ambiental, ficando à disposição do Juizado Especial Criminal de Rondonópolis.

Estima-se que as madeiras apreendidas tem valor comercial superior a R$ 1,5 milhões e serão destinadas a entidades sociais e leilões públicos, sendo os recursos arrecadados empregados no fortalecimento dos órgãos de fiscalização e projetos ambientais de conscientização da preservação do meio ambiente e do manejo sustentável.

O PRF Edivaldo Santos, chefe substituto da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Rondonópolis destacou a importância desse tipo de fiscalização para a sociedade brasileira:

“A PRF vem empregando todos os meios disponíveis para salvaguardar nosso meio ambiente saudável e a preservação de nossas florestas é de suma importância para Isso. Com a parceria com INDEA-MT conseguimos aprofundar a fiscalização, pois os fiscais ambientais classificam com precisão as essências das madeiras transportadas e comparamos com os documentos fiscais e ambientais do transporte. Quando há divergência, a carga é apreendida. Essa resposta do Estado coibi a prática do crime ambiental. No horizonte, nossa ação preserva as florestas com a diminuição do desmatamento ilegal” relata o PRF.

Esse foi a terceira operação somente no último trimestre de 2021 e para 2022 já estão previstas novas fases, sempre com aprimoramento e comprometimento da fiscalização na salvaguarda de nosso meio ambiente para as futuras gerações.