Operação Fim de Ano da PM prende 1,8 mil pessoas em MT

A Operação Fim de Ano da Polícia Militar apreendeu, em 20 dias, 66 armas de fogo e 92 quilos de entorpecentes. Cerca de 1,8 mil pessoas foram conduzidas à Delegacia, sendo 630 delas presas em flagrante. O balanço é referente à primeira fase do reforço policial, iniciada no dia 1º de dezembro até a última quarta-feira (22), que está garantindo a segurança da população em todo o estado neste mês, que é marcado pelas celebrações do Natal e ano novo.

Em decorrência das tradicionais compras de Natal e Ano Novo, a PM empregou mais policiais militares para atuarem nas áreas onde há maior movimentação de pessoas e circulação de dinheiro e também nos bairros onde as estatísticas criminais apontam maior vulnerabilidade em se tratando de criminalidade.

Do 1º de dezembro até quarta-feira, os policiais registraram 3.164 boletins de ocorrências em Mato Grosso, sendo 238 boletins relacionados aos crimes de tráfico e uso ilícito de entorpecentes. Cerca de 630 pessoas foram presas em flagrante, desse total, 84 estavam foragidos da justiça e foram recapturados pela PM.

Na Capital e no interior, as ações contabilizam 90 veículos furtados ou roubados, que foram localizados e recuperados pelas equipes de policiais militares. Mais de 92 quilos de drogas entre maconha, pasta base de cocaína, cocaína pura, dentre outras substâncias, foram apreendidas. Foram retiradas de circulação 81 armas, sendo 66 armas de fogo e as demais simulacros.

Na última segunda-feira (20), a PM lançou a segunda fase da operação policial, que segue até a terceira fase, encerrada no dia 03 de janeiro de 2022. A operação está mobilizando diariamente 1,5 mil policiais militares em todo estado, totalizando mais de 4 mil policiais nas ruas para reforçar o policiamento ostensivo neste fim de ano.