Orçamento de Rondonópolis foi aprovado; RGA e Saúde são destaques

A Câmara Municipal de Rondonópolis aprovou nesta quarta-feira (15) o orçamento do município para o ano que vem. O texto recebeu 74 emendas e teve aprovação unânime na sessão ordinária e também na extraordinária, realizada em seguida. O projeto segue agora para análise do Executivo, que pode acatar ou rejeitar (vetar) as alterações.

A proposta fixa as despesas e receitas do município para o ano que vem, com uma previsão total de R$ 1,59 bilhão. Desse valor cerca de 30% serão destinados aos investimentos, e o restante estão reservados para o custeio da máquina (salários, manutenção etc.) e pagamento da dívida pública.

Conforme o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, vereador Adonias Fernandes, as maiores dotações serão para a Saúde (R$ 374 milhões) e Educação (R$ 286 milhões). O texto aprovado também prevê recursos para a concessão do Reajuste Geral Anual (RGA) dos servidores, que não foi concedido no último ano.

Adonias disse que a discussão do projeto foi tranquila e as mudanças feitas visam solucionar problemas existentes ou assegurar avanços sociais.

“Temos por exemplo uma emenda que vai agilizar a implantação do ‘formulário eletrônico’ na rede municipal de Saúde. Os médicos poderão ter acesso rápido e facilitado ao prontuário dos pacientes no computador, sem burocracia ou perda de tempo. Isso vai gerar economia e ajudará a salvar muitas vidas”, disse.

Os vereadores também incluíram emendas visando ampliar os investimentos na cultura e também em áreas de lazer – como parques e praças.

“Esportes como a capoeira e o judô terão mais apoio. Também temos emendas que tratam de obras e outras que vão impactar na área social”, afirmou.

O vereador citou como exemplo a ampliação dos recursos para que as Secretarias de Saúde e de Ciência e Tecnologia realizem um programa voltado às pessoas em situação de rua. “O município vai oferecer o tratamento e também oferecer qualificação para eles se tornem cabeleireiros, manicures, pintores ou outra profissão com que se identifiquem. A ideia é cuidar da saúde e também da reinserção de todos no mercado de trabalho e na sociedade”.

VETOS

O projeto aprovado pela Câmara será analisado agora pela equipe do prefeito José Carlos do Pátio, que pode manter ou vetar as mudanças.

“É provável que ocorram vetos sim e, neste caso, faremos uma nova votação na próxima quarta-feira (20). Mas acredito que a maioria das emendas serão mantidas”, disse Adonias.