Orçamento de Rondonópolis para 2022 será publicado sem vetos

O prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (SD), decidiu sancionar sem vetos o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) aprovado pela Câmara Municipal. Ele acatou todas as emendas apresentadas pelos vereadores, dispensando nova análise do texto no Legislativo. As informações foram confirmadas pelo vereador Adonias Fernandes (MDB), presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara.

“Tivemos uma reunião ontem com o secretário municipal de Planejamento e com o prefeito e recebemos esta boa notícia. O projeto foi promulgado na íntegra e já foi encaminhado para publicação no diário oficial do município”, disse Adonias.

O orçamento sancionado pelo prefeito fixa as despesas e receitas do município para o ano que vem em R$ 1.592.439.860,31. Desse valor, cerca de 30% serão destinados aos investimentos e o restante vão para o custeio da máquina (salários, manutenção etc.) e pagamento de dívidas.

O projeto recebeu mais de 70 emendas, muitas delas feitas à partir de sugestões apresentadas pela população em três audiências públicas realizadas pela Câmara Municipal.

As maiores dotações serão para a Saúde (R$ 374 milhões) e Educação (R$ 286 milhões). O texto aprovado também prevê recursos para a concessão do Reajuste Geral Anual (RGA) dos servidores.

Até a manhã desta quinta-feira (23), o município ainda não havia divulgado o Diário Oficial com a promulgação da lei orçamentária.

EXTRAORDINÁRIA

A publicação sem vetos da Lei Orçamentária dispensará a convocação de uma nova sessão para discutir o assunto, mas a Câmara Municipal deverá realizar uma sessão extraordinária na próxima terça-feira (28) para tratar do rateio do Fundeb e do abono aos agentes comunitários de Saúde e Endemias.

Nos dois casos a Câmara depende do envio de projetos pelo Executivo. Estas remunerações serão feitas com recursos federais que já estariam na conta do município, que poderá ser obrigado a devolvê-los caso a utilização não seja definida ainda neste ano.