Orquestra CirandaMundo apresenta especial de Natal neste sábado (11)

A Orquestra Sinfônica CirandaMundo apresenta neste sábado (11.12) o concerto “O Grande Circo Místico”, em comemoração ao Natal. Com regência do maestro Murilo Alves, o espetáculo contará com participação de artistas convidados. Entre eles, o regente Nelson Ayres e os músicos mato-grossenses Lorena Ly, Estela Ceregatti e Henrique Maluf. A apresentação será às 20h, no Teatro Zulmira Canavarros, com entrada gratuita ou ingresso solidário (dois quilos de alimentos não perecíveis).

“O Grande Circo Místico (1983)”, de Chico Buarque e Edu Lobo, é um disco histórico, que figura em qualquer antologia de discos de música popular brasileira. A intenção do espetáculo é celebrar a música e o talento do artista brasileiro, em especial dos artistas locais, que vão interpretar estes grandes clássicos”, comenta o maestro Murilo Alves.

O repertório deste concerto é composto por 13 músicas: Abertura do Circo (Orquestra); Beatriz (Estela Ceregatti); Valsa dos Clowns (Lorena Ly); Opereta de Casamento (Estela, Lorena e Henrique Maluf); A História de Lily Brown (Lorena); Oremus (Estela, Lorena e Henrique). Meu Namorado (Estela); Ciranda da Bailarina (Estela e Coro Primeira Ciranda); Sobre Todas as Coisas (Henrique); O Tatuador (Orquestra); A Bela e a Fera (Henrique); O Circo Místico (Lorena); e Na Carreira (Estela, Lorena e Henrique).

A apresentação contará também com participação do Coro Primeira Ciranda e do grupo de teatro musical Cia On Broadway.

Instituto Ciranda – Música e Cidadania

A Orquestra Sinfônica CirandaMundo é um projeto do Instituto Ciranda – Música e Cidadania, que é Ponto de Cultura apoiado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel). É formada pelos alunos mais experientes e professores do Instituto Ciranda.

O Instituto foi criado em 2003 e desenvolve ações nas áreas da educação e cultura, utilizando a música como ferramenta de cidadania. Atende cerca de 800 crianças, adolescentes e jovens de diferentes classes sociais e cidades mato-grossenses.

(Com informações da assessoria)

Serviço:

O que: Especial de Natal CirandaMundo (Concerto “O Grande Circo Místico”)

Quando: 11 de dezembro, a partir das 20h

Onde: Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros – Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (Avenida André Maggi – Centro Político Administrativo)

Valor: Gratuito ou Solidário (Dois quilos de alimentos não perecíveis)

Obs: Retirar ingressos a partir das 19h no local